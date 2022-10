Tre scontri diretti in trasferta e tre vittorie: il Napoli ha già espugnato San Siro e Olimpico due volte

11esima vittoria consecutiva, importantissima. Ma è ancor più significativo il fatto che in mezzo a tutti questi successi ci siano anche tre scontri diretti

© foto di www.imagephotoagency.it

Undicesima vittoria consecutiva, sì, ed è importantissima. Ma è forse ancor più significativo il fatto che in mezzo a tutti questi successi ci siano anche tre scontri diretti e tutti in trasferta. Il Napoli ha già espugnato il Meazza in San Siro e per ben due volte l'Olimpico di Roma, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Dietro una squadra che segna ovunque e che arrivata a quarantatré reti, c’è però dell’altro: c’è una difesa che non concede nulla, zero tiri in porta alla Roma (alla Roma!), e che non solo soffoca le punte ma anche le illusioni di una delle avversarie più temibili in una stagione marchiata stavolta a fuoco. 2-1 all’Olimpico con la Lazio, 2-1 a San Siro con il Milan, 1-0 poi sempre all’Olimpico e con la Roma lasciandole nulla in chiave offensiva, se non il tormento di trovare angoli di passaggio inesistenti".