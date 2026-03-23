Quando rientrano Rrahmani e Di Lorenzo? Le ultime sui difensori

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Secondo La Repubblica, il Napoli monitora con attenzione i tempi di recupero di Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, entrambi ancora fermi ai box per infortunio. Il quotidiano sottolinea anche come Frank Anguissa non sia partito per gli impegni con la nazionale, così da poter lavorare con maggiore tranquillità e ritrovare la migliore condizione fisica.

Per quanto riguarda i due difensori, Di Lorenzo tenterà il recupero in extremis per andare almeno in panchina nella sfida contro il Milan, mentre Rrahmani dovrebbe saltare con certezza il match contro i rossoneri, mettendo nel mirino il rientro in una delle successive gare tra Parma e Lazio. Due possibili recuperi che avrebbero un peso enorme per il Napoli, considerando l’importanza tecnica e carismatica di entrambi negli equilibri della squadra.