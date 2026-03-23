Lobotka, cessione possibile in estate: le motivazioni
Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe intrecciarsi con le strategie estive del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra le priorità del club ci sarebbero soprattutto le manovre a centrocampo, reparto in cui non si escludono sacrifici importanti.
Tra i nomi sotto osservazione ci sarebbe proprio quello del regista slovacco, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027 ma con opzione di rinnovo fino al 2028. Una situazione che, anche alla luce dell’età del calciatore, potrebbe spingere il club a valutare una cessione nella prossima finestra di mercato per monetizzare al massimo.
Sempre secondo il quotidiano, Lobotka potrebbe prendere in considerazione l’idea di chiudere la sua esperienza in azzurro dopo sei stagioni, magari per misurarsi in un altro grande campionato europeo. In quest’ottica, la crescita di Billy Gilmour viene letta come un possibile segnale in vista del futuro, con lo scozzese candidato a raccoglierne l’eredità in cabina di regia.
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