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Tuttosport: "Santos in paradiso, D'Aversa non fa miracoli"

Tuttosport: "Santos in paradiso, D'Aversa non fa miracoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

La prima pagina di TuttoSport apre chiaramente con il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus: "Meritatevi la Juve" il titolo del quotidiano, Stasera a Bergamo la supersfida che vale la Champions League con l'Atalanta.

In basso spazio ad Inter e Milan: in primo piano l'infortunio di Lautaro Martinez per i nerazzurri, per i milanesi torna la titolarità di Leao.