Tuttosport - Sorpresa Milik, scalpita Ghoulam: le scelte di Gattuso

Dopo le fatiche di Coppa Italia con la Juventus per il Napoli è prevedibile qualche avvicendamento nella sfida di Verona che segnerà il ritorno in campionato degli azzurri, che hanno giocato l'ultima gara in serie A il 29 febbraio scorso al SAn Paolo contro il Torino. Queste per Tuttosport le possibili scelte di Rino Gattuso.

"Ci sarà il ritorno di Ospina tra i pali, al posto di Meret che è stato decisivo nella finale di Coppa Italia. Milik, l’uomo che ha regalato il trofeo agli azzurri, potrebbe essere preferito a Mertens, Politano a Callejon, poi sul lato sinistro continuerà il ballottaggio Hysaj-Mario Rui, con Ghoulam sullo sfondo che potrebbe disputare una parte del match. Il resto sarà strategia, con le ipotesi da studiare per limitare il numero dei palloni che solitamente gioca la coppia di centrocampo scaligera Amrabat-Badu, con il marocchino-olandese che nei mesi scorsi aveva rifiutato il Napoli per dire sì alla Fiorentina".