Ufficialmente non se ne parla, ma il Napoli ha fissato un nuovo obiettivo

l piano sarebbe quello di conquistare sei punti nelle sfide contro Lecce e Cagliari per provare ad avvicinare la piazza d’onore, attualmente occupata dal Milan.

Le vittorie ottenute contro Verona e Torino hanno dato nuovo slancio al Napoli, che ora guarda con attenzione alle prossime due sfide prima della sosta: quella in casa contro Lecce e la trasferta contro il Cagliari. Queste partite potrebbero incidere in modo decisivo sul finale di stagione della squadra guidata da Antonio Conte. Nel frattempo, gli azzurri stanno recuperando pedine importanti: tra queste Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, tornati a farsi vedere venerdì sera allo stadio Stadio Diego Armando Maradona.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, all’interno del club si comincia anche a guardare alla possibilità del secondo posto in classifica, pur senza parlarne apertamente. L’obiettivo dichiarato resta infatti la qualificazione alla Champions League, traguardo ancora da conquistare nonostante il successo contro il Torino abbia allontanato le difficoltà causate dai numerosi infortuni degli ultimi mesi. Il piano sarebbe quello di conquistare sei punti nelle sfide contro Lecce e Cagliari per provare ad avvicinare la piazza d’onore, attualmente occupata dal Milan.