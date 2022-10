"Un dramma anche a Napoli", "Castigo": la stampa olandese sul ko dell'Ajax al Maradona

"Un dramma anche a Napoli" titola Telesport, l'inserto sportivo del De Telegraaf che commenta il ko dell'Ajax in Champions League

TuttoNapoli.net

"Un dramma anche a Napoli" titola Telesport, l'inserto sportivo del De Telegraaf che commenta il ko dell'Ajax in Champions League: 10 gol subiti dai partenopei in due partite e qualificazione agli ottavi di finale quasi compromessa per i campioni d'Olanda. "Castigo" è invece il titolo scelto da Sportwereld. L'Ajax per sperare di andare avanti in Champions dovrà vincere sia con il Liverpool che con i Rangers e sperare che il Napoli espugni Anfield nell'ultima giornata.