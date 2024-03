Un pizzicotto all'orgoglio napoletano: una motivazione ulteriore contro l'Inter

Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli

L’Inter sente già il teporino della seconda stella, il Napoli le stelle della prossima Champions deve ancora acciuffarle. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Comunque la si guardi, stasera a San Siro si incrociano le deluse degli ottavi europei, beffate da due spagnole sul più bello, piene zeppe di rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. Ma si celebra anche un immaginario e simbolico passaggio di consegne: il vecchio campione d’Italia saluta, il nuovo è pronto al cambio della guardia.

Nell’ultimo turno il Napoli si è scucito lo scudetto: anche l’artimetica ha detto che non potrà fare il bis. Nel mentre è partito il conto alla rovescia per capire quando l’Inter potrà appuntarsi al petto il titolo numero 20, ancora più suggestivo perché permetterà di mettere per sempre un’altra stella sulla maglia. Potrebbe essere un pizzicotto all’orgoglio napoletano, ma pure un’ulteriore motivazione per chi vorrebbe festeggiare il prima possibile.