Un solo volto nuovo a Cagliari: Spalletti recupera Tuanzebe e basta

Ci sarà un solo volto nuovo in casa Napoli nella trasferta di Cagliari rispetto all'ultima sfida di Europa League con il Barcellona. Si tratta di Axel Tuanzebe, che è rientrato in gruppo, e si aggiungerà alla lista dei convocati. Per il resto non recupera nessuno, neanche Matteo Politano che è il più vicino al rientro. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.