Una zampata per cambiare il finale di stagione: ora Lukaku vuole prendersi tutto

Nel pomeriggio complicato del Bentegodi, la notizia migliore per il Napoli ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che individua proprio nel ritorno decisivo del centravanti belga l’aspetto più positivo della sofferta vittoria contro l’Hellas Verona. Una zampata in extremis che ha consegnato tre punti pesantissimi alla squadra di Antonio Conte, evitando un contraccolpo potenzialmente pericoloso in chiave classifica.

Il quotidiano va oltre l’immagine della liberazione e delle lacrime post-gol, allargando lo sguardo sul significato della rete: “L’ultima volta aveva messo la firma sullo scudetto, facendo esplodere di gioia milioni di tifosi. Stavolta il suo gol non entrerà nelle immagini iconiche del club, ma può avere un peso specifico enorme per il finale di stagione del Napoli”.

Sono passati 281 giorni dall’ultima gioia, lo scenario è cambiato, ma il messaggio resta lo stesso: “Nei momenti che contano i campioni vengono sempre fuori, quando c’è da fare la differenza”. Lukaku aspettava questo momento da tempo, da quel maledetto giorno d’agosto in cui un grave infortunio in ritiro aveva frenato tutto. Al Bentegodi, il segnale più atteso è finalmente arrivato.