A Verona insulti razzisti e tentativi di aggressione ai tifosi del Napoli: la denuncia di Repubblica

La vittoria del Napoli a Verona non cancella il clima spiacevole che ha accompagnato la sfida del Bentegodi. A raccontarlo è La Repubblica, che punta il dito su quanto accaduto sugli spalti durante Hellas Verona-Napoli, parlando apertamente di insulti razzisti e tentativi di aggressione. Il quotidiano sottolinea come la partita sia stata decisa solo allo scadere dalla prima zampata stagionale di Romelu Lukaku, un gol che ha consegnato tre punti pesantissimi agli azzurri nella corsa Champions. Una rete arrivata al termine di una gara definita “di rara bruttezza”, segnata da pochezza tecnica, proteste arbitrali e colpi bassi, con una “appendice ancora più sgradevole in tribuna, tra insulti razzisti e tentativi di aggressione”.

Verona-Napoli, dagli spalti al campo

Il quotidiano aggiunge dettagli ancora più duri: “Dall’inferno al paradiso”, scrive, raccontando come Lukaku abbia zittito “la bolgia e gli insulti razzisti partiti dalla tribuna del Bentegodi”, con alcuni sostenitori ospiti addirittura picchiati. Un epilogo sportivo felice per il Napoli, macchiato però da episodi che nulla hanno a che vedere con il calcio. Vergognoso anche l'episodio capitato all'inviato di Radio Tutto Napoli, Christian Marangio, a sua volta insultato dal pubblico di Verona.