Futuro Conte, CorSera: sentito cos'ha detto? La solita tattica

Il futuro di Antonio Conte resta un tema sullo sfondo, ma tutt’altro che secondario. A leggerlo è il Corriere della Sera, che definisce “tattica” la risposta del tecnico sul suo domani in azzurro. Conte parla sempre meno, soprattutto alla vigilia delle partite, e decifrare le sue intenzioni non è semplice. “Ho un contratto per un altro anno”, ha ribadito: una frase che, secondo il quotidiano, rientra perfettamente nel suo modo di gestire tempi e messaggi.

Prima del futuro, Conte e il Napoli devono conquistare la Champions

C’è però una nave da portare in porto. Il gol decisivo di Romelu Lukaku ha nascosto solo in parte le difficoltà del Napoli. Dopo il lampo iniziale di Rasmus Højlund, la squadra non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni create. Il Napoli ha smarrito presto le certezze, ha provato a difendere il minimo vantaggio, si è disunito dopo il pareggio e ha rischiato seriamente il baratro. Conte ne è consapevole: giocando così non si va lontano. Ecco perché, al netto delle riflessioni sul futuro, la qualificazione alla Champions League è diventata la vera sostanza della stagione. Tutto il resto, per ora, resta sullo sfondo.