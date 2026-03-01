Vittoria stentata a Verona, Gazzetta: il Napoli non fa progressi e gli alibi non bastano

vedi letture

Il successo c’è, ma il modo in cui è arrivato continua a far discutere. La Gazzetta dello Sport analizza il 2-1 del Napoli a Verona come una vittoria stentata, maturata all’ultimo respiro contro un avversario ormai virtualmente retrocesso. Una gara che sembrava destinata a chiudersi tra rimpianti e nervosismo, prima dell’episodio decisivo nel recupero. “Mancano pochi secondi allo scadere e c’è ancora un calcio d’angolo: il Napoli gioca corto e sembra l’ennesima scelta sbagliata di una partita sbagliata”, scrive la Gazzetta.

Lukaku torna al gol in Verona-Napoli

Poi, però, l’arbitro concede di chiudere l’azione: cross di Giovane Santana e “al 95’ e 15 secondi ecco la resurrezione di Romelu Lukaku””. Dopo 281 giorni il centravanti torna al gol e “salva il Napoli forse più brutto della stagione”, evitando una frenata pesantissima nella corsa Champions per la squadra di Antonio Conte. Gli alibi, però, non reggono: “Non possono bastare infortuni, arbitraggi o stanchezza, non contro un Verona già fuori dai giochi”. Il calendario aiuterà, ma la trasferta del Bentegodi doveva essere semplice. E così non è stato.