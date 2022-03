"Uomini forti, destini forti": il tormentone di Spalletti vale anche per la designazione arbitrale

Luciano Spalletti l'ha ripetuto più di una volta, come un ritornello, e l'ha fatto anche dinanzi alla designazione arbitrale per Napoli-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Uomini forti, destini forti". Luciano Spalletti l'ha ripetuto più di una volta, come un ritornello, e l'ha fatto anche dinanzi alla designazione arbitrale per Napoli-Milan. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "E' uno storico tormentone di Spalletti, una frase-sintesi di una mentalità per cui non esistono alibi o lamentele. Vale anche per l’aspetto arbitrale, esorcizzando i ricordi di Inter-Juventus del 2018 con Orsato in campo e Valeri al Var, la coppia che si occuperà di Napoli-Milan".