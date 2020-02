"Uomo della provvidenza": i quotidiani esaltano la prestazione di Demme

Dall’influenza al gol decisivo. I quotidiani celebrano la prestazione di Diego Demme, che con la rete del 3-2 ha di fatto spianato la strada agli azzurri contro la Samp. Il centrocampista viene premiato così dal Corriere dello Sport: “Cambio provvidenziale. Per la rete vittoria, ma anche per l’energia che dà in mediana”. Voto 7.

Voto 7 anche per il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, mentre Il Mattino si ferma a 6,5.

Le pagelle di Diego Demme

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Il Mattino 6,5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7