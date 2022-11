Uruguay, Olivera rimandato contro il Portogallo: i voti del terzino azzurro

Difficoltà per Mathias Olivera nella sconfitta dell'Uruguay contro il Portogallo

Difficoltà per Mathias Olivera nella sconfitta dell'Uruguay contro il Portogallo. Per La Gazzetta dello Sport il terzino sinistro del Napoli è da 5,5: "Cancelo cresce con il passare dei minuti e lui deve pian piano rinunciare. Attento, aggressivo, ma sul gol non è reattivo neanche lui". Insufficienza ancor più pesante per il Corriere della Sera, che lo valuta con un 5, mentre è da 6 per il Corriere dello Sport e Tuttosport: "Mette in campo tutto quello che ha". Infine è da 5,5 per TMW: "Avrebbe potuto fare qualcosa in più sul traversone di Bruno Fernandes da cui è scaturito il gol dell'uno a zero. Per il resto, è stata una partita abbastanza altalenante per il calciatore del Napoli, a cui è mancata un po' di continuità di rendimento".