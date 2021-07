Vecino last minute? Gazzetta: "Ora è blindato da Inzaghi, ma tra un mese?"

C'è una possibile soluzione last minute per il centrocampo del Napoli che riguarda Matias Vecino. L’uruguaiano è gradito a Spalletti, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma Simone Inzaghi ha imparato ad apprezzarlo e lo ritiene il primo cambio in mezzo al campo dei campioni d’Italia. Sarà così fra un mese? Se lo domanda La Gazzetta dello Sport.