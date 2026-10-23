Chiude aeroporto di Capodichino a novembre: le conseguenze per il Napoli

Napoli, chiude Capodichino: dopo Monza e Juve gli azzurri voleranno da Torino direttamente a Oporto per il Porto

Dal punto di vista logistico non è una buona notizia per il Napoli la chiusura dell’aeroporto di Capodichino. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra tornerà regolarmente da Monza, dove giocherà nel turno infrasettimanale, e poi si dirigerà verso Torino per sfidare la Juventus dell’ex Luciano Spalletti. Un cambio di programma che si inserisce in un calendario già fittissimo, con cinque partite in quindici giorni e un’infermeria ancora affollata, e che costringe lo staff a rivedere gli spostamenti del gruppo.

Da Torino direttamente a Oporto

Il dettaglio più rilevante riguarda il rientro dal Piemonte. Dopo la gara con la Juventus, infatti, il Napoli non farà ritorno in Campania, ma volerà direttamente a Oporto per la sfida di Champions League con il Porto. Una scelta obbligata, imposta dalla chiusura dell’aeroporto di Capodichino, che rende impossibile il consueto rientro a Napoli tra una partita e l’altra. Per Allegri e il suo staff sarà dunque fondamentale gestire al meglio recuperi, allenamenti e trasferte in una settimana in cui le energie fisiche e mentali diventano decisive, e in cui ogni dettaglio organizzativo può incidere sul rendimento in campo.