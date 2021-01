Verona-Napoli, probabili formazioni CdS: Gattuso cambia poco. Torna Hysaj

Rino Gattuso non dovrebbe modificare tanto della formazione scesa in campo contro la Juventus in vista della sfida di oggi con l'Hellas Verona. Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore azzurro dovrebbe rispolverare Hysaj in difesa con Maksimovic, Koulibaly e Di Lorenzo. In porta spazio a Meret al posto di Ospina, mentre dalla cintola in su potrebbero essere confermati tutti. Ecco le probabili formazioni del quotidiano.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna