Verso il Verona: il piano dello staff medico del Napoli per Osimhen

Dubbio Verona per Victor Osimhen. A parlare del possibile recupero dell'attaccante per la sfida in campionato alla squadra di Tudor è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ora Osimhen comincerà la fisioterapia e lavorerà per qualche giorno a parte. Poi, giorno dopo giorno, staff medico e tecnico valuteranno i miglioramenti e se il giocatore sarà in grado di riunirsi al gruppo per puntare a un recupero per domenica prossima contro il Verona.

Si tratta solo di una contrattura ma di un muscolo importante sia nell’articolazione plantare che in quella del ginocchio. E una macchina veloce ed esplosiva come quella di Victor avrà bisogno di una perfetta messa a punto prima di tornare in campo, visto il suo modo di giocare fatto di continui scatti".