Verso l'Empoli: solita emergenza in mediana, un rientro per colmare il vuoto di Lozano

Salvo sorprese riguardanti Anguissa, a centrocampo sarà ancora emergenza, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che Spalletti continuerà a puntare su Demme e Zielinski con Elmas avanzato. In attacco sarà rivalutato nelle prossime ore Lozano, dopo lo scontro con Ndidi in cui ci ha rimesso un pezzo di incisivo saltato rimediando un trauma cranio-facciale non commotivo. Con l’Empoli - si legge - potrebbe rivedersi Politano dal primo minuto sulla destra mentre Mertens tornerà al centro dell'attacco.