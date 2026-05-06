Prima pagina Via Bremer? Tuttosport: "La Juve pensa ad un ex Napoli"

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È questo il titolo scelto oggi da Tuttosport per raccontare i movimenti difensivi della Juventus in vista della prossima stagione.

“Mal di Bremer? Tre big da Juve”. È questo il titolo scelto oggi da Tuttosport per raccontare i movimenti difensivi della Juventus in vista della prossima stagione. Il futuro di Gleison Bremer resta infatti tutt’altro che blindato: tra valutazioni economiche, richieste di mercato e riflessioni tecniche, il centrale brasiliano potrebbe anche lasciare Torino davanti a un’offerta importante.

Per questo il club bianconero starebbe già lavorando su diversi profili di alto livello per rifondare il reparto arretrato. In cima alla lista ci sarebbero Kim Min-jae, oggi al FC Bayern Monaco, John Stones e Nathan Aké del Manchester City. Tutti nomi graditi anche a Luciano Spalletti, che avrebbe chiesto esperienza internazionale e qualità nella costruzione dal basso per la nuova linea difensiva.