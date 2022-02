Vicedir. Gazzetta: "Il Napoli stava già bene, i suoi acquisti gli infortuni e chi torna dall'Africa"

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha analizzato per la rosea la sessione di mercato invernale che si è appena conclusa: “L’Inter resta stra-favorita e rafforzata dall’acquisto di Gosens, titolare di fascia appena avrà riacquistato la forma, e completata in attacco da Caicedo che, in assenza dell’infortunato Correa, offre a Inzaghi una carta in più in panchina. Troppo distante la Juve per pensare adesso a una clamorosa rimonta. A Max non manca nulla ora per centrare una quasi “obbligatoria” zona Champions. Ma se entra la Juve chi esce? Il Napoli stava bene così com’era. I suoi acquisti saranno i rientri da infortuni e Coppa d’Africa. La collaudatissima Atalanta già da tempo stava facendo a meno di Gosens e ha inserito in attacco la fantasia di Boga. Chi ha deluso sul mercato è il Milan che non ha fatto nulla".