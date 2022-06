"Voglio il Napoli": Ostigard avvisa il Brighton e spinge per la chiusura dell'affare

Aggiornamenti sulla questione Leo Ostigard, con uno sviluppo significativo: il calciatore ha detto chiaramente di volere il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti sulla questione Leo Ostigard, con uno sviluppo significativo: il calciatore ha detto chiaramente di volere il Napoli. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Continua a essere intricata, invece, la questione relativa a Østigard: in Norvegia raccontano di un vero e proprio braccio di ferro tra il giocatore e il Brighton. Il motivo: il club inglese è più vicino all'accordo con il Torino, ma Leo vuole il Napoli. E l'ha detto chiaramente.



E allora, guerra fredda tra Østigard e il Brighton: il club proprietario del cartellino del difensore che il ds azzurro ha puntato sin dalle prime battute della sua esperienza con il Genoa. La storia, da copertina in Norvegia considerando che Leo è uno dei giocatori in ascesa nonché uno dei talenti della Nazionale, è un grande classico del mercato: i dirigenti inglesi ritengono più vicino e anche più vantaggioso l'accordo con il Toro, ma il ragazzo ha spiegato chiaramente di preferire il Napoli".