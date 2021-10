Zaniolo, Mourinho gli chiede di giocare ma lo staff medico predica cautela

Mourinho chiede a Niccolò Zaniolo di giocare contro il Napoli, a una settimana dall’infortunio dello Juventus Stadium, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che la Roma ha bisogno dei suoi calciatori migliori per reagire alla batosta di Bodo ed il giocatore ovviamente è pronto a mettersi a disposizione ma lo staff medico, a poche ore dalla partita, sta ancora valutando la situazione perché ieri s'è allenato ancora in disparte per avere maggiore cautela sul recupero