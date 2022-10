Zazzaroni: "Il post-partita è un caso. Troppi giocatori sugli smartphone"

Un'abitudine consolidata, o per meglio dire una "nuova e intollerabile distrazione" della quale si lamentano molti allenatori

Cosa fanno i calciatori dopo le partite, una volta rientrati nello spogliatoio? A porsi quest'interrogativo, nel consueto fondo per il Corriere dello Sport, è Ivan Zazzaroni: "Accendono lo smartphone, controllano i commenti sui loro profili Instagram e sempre più spesso postano qualcosa a uso e consumo di follower, siti e giornali. Reagiscono, polemizzano, si irritano".

Un'abitudine consolidata, o per meglio dire una "nuova e intollerabile distrazione" della quale si lamentano molti allenatori. Occorre la giusta dose di coraggio, a detta del giornalista, per vietarne l'utilizzo in queste occasioni, "restituendo al post-partita la perduta, irrinunciabile sacralità".