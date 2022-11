Zazzaroni: "Messi campione ma non leader, non ha la personalità di Maradona"

Attenzione a dare per morta l'Argentina. L'avvertimento arriva dalle colonne del Corriere dello Sport, e porta la firma di Ivan Zazzaroni

Attenzione a dare per morta l'Argentina. L'avvertimento arriva dalle colonne del Corriere dello Sport, e porta la firma di Ivan Zazzaroni: "La prima uscita della fase finale di un Mondiale può anche essere sporcata di brutto - sottolinea il giornalista -, lo dice la storia: do you remember Italia-Irlanda 0-1 del 18 giugno ’94, edizione nella quale arrivammo in finale col Brasile?". Zazzaroni si sofferma poi su Messi, tornato nel mirino della critica dopo il tonfo di ieri: "Ho sentito e letto di tutto in queste ore sulla nazionale sudamericana e naturalmente su Messi, che da anni ne è l’immagine e gran parte della sostanza tecnica: la solita masturbazione emotiva praticata da chi non vede l’ora di demolire l’idolo e, per l’occasione, spiegare che - sì - Leo è un campione, ma non un leader.