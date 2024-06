Zazzaroni sul CdS: "Italia, mi sono vergognato! Il responsabile è Spalletti"

"Ha fatto, disfatto, mandato al massacro una quindicina di zombie, si è salvato solo Donnarumma che non merita una Nazionale del genere".

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, all'indomani dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 si esprime così nel suo editoriale: "Il principale responsabile di questa disavventura è Spalletti, se non lo scrivessi vorrebbe dire che non lo stimo. Non posso pensare che in Germania fosse lucido, il vero se stesso: il ruolo di ct l’ha coinvolto emotivamente al punto da fargli sprecare gran parte del talento che possiede.

Ha fatto, disfatto, mandato al massacro una quindicina di zombie, si è salvato solo Donnarumma che non merita una Nazionale del genere. Mi sono vergognato e non mi era mai accaduto assistendo a una partita degli azzurri. Nel ’66 ero un bambino, perciò la mia Corea è questa. So già che gli effetti saranno impressionanti per l’intero sistema".