Zielinski in campo solo senza peggioramenti: già pronta l'alternativa

Uno dei grandi dubbi di formazione di Gattuso in vista della gara contro l'Inter di domani è la presenza o meno di Piotr Zielinski, non al top della forma. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che, se non ci saranno peggioramenti, il centrocampista sarà convocato e partirà titolare. Con Osimhen centravanti. Altrimenti, spazio alla coppia di attaccanti Osi-Mertens dal primo minuto.