Castel di Sangro, ADL a bordocampo: assiste alla seduta tecnico-tattica

Oggi alle 19:40Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Si rivede Aurelio De Laurentiis a bordocampo in occasione della seduta pomeridiana di oggi. Nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro, c'è anche il presidente del Napoli ad assistere da vicino all'allenamento dei campioni d'Italia.

Il patron azzurro guarda con attenzione l'esercitazione tecnico-tattica della squadra di Conte seduta in una posizione a bordocampo. Di seguito lo scatto raccolto dai nostri inviati in Abruzzo.