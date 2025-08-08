Foto

Castel di Sangro, sessione di tiri e lavoro a secco: Buongiorno a parte

Oggi alle 11:55Ritiro Napoli
di Antonio Noto
fonte dai nostri inviati a Castel di Sangro, Antonio Noto e Christian Marangio

Sessione di tiri da fuori area per gli azzurri nel decimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Nel corso della seduta mattutina i campioni d'Italia si sono allenati nei tiri da fuori e successivamente nel lavoro a secco con la corsa dalla metà campo alla linea di fondo (live qui). 

A parte Alessandro Buongiorno, che continua il percorso di riattletizzazione dopo l'intervento chirurgico per groin pain. Il difensore centrale corre da solo a bordo campo non partecipando al lavoro del gruppo. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Abruzzo.