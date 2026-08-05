Lucca si sblocca e l'Osasuna va ko: Allegri sorride nel primo test internazionale
Il Napoli conquista la terza vittoria della preparazione estiva superando 2-1 l'Osasuna nella prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. La squadra di Massimiliano Allegri offre segnali positivi soprattutto nella gestione del gioco e nella fase offensiva, trovando il vantaggio nel primo tempo con Matteo Politano e raddoppiando nella ripresa grazie al primo gol in maglia azzurra di Lorenzo Lucca. Nel finale gli spagnoli accorciano le distanze, ma gli azzurri difendono il successo fino al triplice fischio.
Politano apre, Lucca firma il primo gol in azzurro
Il Napoli sblocca la gara al 27' con Matteo Politano, bravo a finalizzare di sinistro al volo il perfetto cross di Leonardo Spinazzola. L'esterno offensivo sfiora anche la doppietta al 37', quando una punizione precisa si stampa sulla traversa con Fernandez ormai fuori causa. Nella ripresa arriva il momento tanto atteso di Lorenzo Lucca: al 53' l'attaccante controlla il suggerimento di Anguissa, si gira rapidamente e con un diagonale di destro batte il portiere avversario per il 2-0. L'Osasuna torna in partita al 69' grazie al calcio di rigore trasformato da Ante Budimir. Milinkovic-Savic intuisce la traiettoria ma non riesce a evitare il gol del definitivo 2-1.
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