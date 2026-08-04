Napoli-Osasuna, i convocati di Ramis: tre assenze per gli spagnoli
L'Osasuna ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Napoli, in programma domani, mercoledì alle 18.30. Il tecnico Luis Miguel Ramis porterà in Italia 24 calciatori per il quarto test precampionato della formazione spagnola, al termine dell'ultima seduta di allenamento dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e calci piazzati. Non saranno della partita Rosier, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre Moro e Torró resteranno a riposo in via precauzionale.
La lista dei convocati dell'Osasuna
Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.
Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.
Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.
Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel.
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