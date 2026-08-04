Napoli-Osasuna, Gilmour a disposizione! De Bruyne e Lukaku presenti in tribuna

vedi letture

Allegri chiude il ritiro al pubblico: Gilmour recuperato, domani sfida all'Osasuna.

Il Napoli intensifica la preparazione nel ritiro di Castel di Sangro e Massimiliano Allegri punta sulla massima riservatezza. Da ieri pomeriggio il tecnico azzurro ha infatti avviato un mini ciclo di allenamenti a porte chiuse che accompagnerà la squadra fino al termine della permanenza in Abruzzo. L'obiettivo è lavorare con tranquillità sugli aspetti tattici e sui meccanismi di gioco, evitando di svelare indicazioni in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

Domani l'Osasuna, Gilmour torna a disposizione

Il primo banco di prova internazionale è in programma domani alle 18.30 allo stadio Teofilo Patini, dove il Napoli affronterà l'Osasuna nella prima delle tre amichevoli estive previste a Castel di Sangro. In tribuna sono attesi anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che raggiungeranno il ritiro proprio nella giornata della gara. Nell'ultima seduta Allegri ha diviso il gruppo tra esercitazioni dedicate alla fase difensiva e a quella offensiva, mentre dall'infermeria arriva una notizia positiva: Billy Gilmour ha completato il percorso di recupero ed è tornato a piena disposizione dello staff tecnico.