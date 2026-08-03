Video Show dei portieri a Castel di Sangro: che parate di Contini e Pugliese!

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Nikita Contini e Claudio Pugliese si sono resi protagonisti nell'allenamento mattutino del Napoli nel quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro.

Prosegue il lavoro del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro e, nella seduta mattutina del quarto giorno, a prendersi la scena sono stati i portieri azzurri. Durante le esercitazioni, Nikita Contini e Claudio Pugliese si sono resi protagonisti di una serie di interventi di alto livello, strappando applausi ai presenti con parate spettacolari.

Contini e Pugliese protagonisti

Le esercitazioni dedicate alle conclusioni a rete hanno messo in risalto i riflessi e la reattività dei due estremi difensori, capaci di opporsi ripetutamente ai tentativi degli attaccanti. Una mattinata nel segno dei portieri, con Contini e Pugliese che hanno confermato il buon momento di forma mostrando sicurezza tra i pali e regalando uno dei momenti più spettacolari dell'allenamento.