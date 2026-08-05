Foto Napoli-Osasuna, De Bruyne a bordocampo: col belga McTominay e gli altri azzurri out

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Napoli-Osasuna, la fotogallery esclusiva del successo azzurro nel ritiro di Castel di Sangro.

Il successo per 2-1 contro l'Osasuna rappresenta la terza uscita stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri e la prima amichevole internazionale della seconda fase del ritiro estivo in Alto Sangro. Gli azzurri hanno offerto buoni segnali in vista dell'inizio della nuova stagione, imponendosi grazie alle reti di Matteo Politano e Lorenzo Lucca davanti al pubblico del "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Focus su De Bruyne, McTominay e gli assenti presenti a bordocampo

Kevin De Bruyne è arrivato oggi in ritiro ed ha assistito da bordocampo all'amichevole, seduti vicino al fuoriclasse belga Scott McTominay, Billy Gimour, Cyril Ngonge e Sam Beukema, tutti assenti dal match ma presenti per sostenere i compagni. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati a Castel di Sangro.