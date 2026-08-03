Buone notizie da Castel di Sangro: Gilmour s'è allenato in gruppo col pallone
Arrivano anche belle notizie dal ritiro azzurro di Castel di Sangro. Billy Gilmour ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra, tornando a disposizione di Max Allegri dopo il lavoro differenziato degli ultimi giorni. Il centrocampista scozzese, arrivato a Napoli nell'estate 2024, si è unito ai compagni nella seduta odierna allo stadio Teofilo Patini, partecipando all'intera esercitazione che s'è svolta con la palla.
Gilmour, recupero completato: ha svolto lavoro in gruppo col pallone
Ieri il centrocampista aveva lavorato col pallone, ma con i collaboratori dello staff per i primi tocchi ed i tiri verso le mini-porte. Quest'oggi uno step importante sventagliando nelle esercitazioni sullo sviluppo. Un rientro molto atteso in casa Napoli, nonostante le belle prestazioni offerte in amichevole da parte di Prisco che s'è alternato con Lobotka da play nelle esercitazioni ed appunto nelle amichevoli. Da capire se avrà già minuti nei prossimi test dopo un lungo periodo ai box.
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