Ufficiale Castel di Sangro, lavoro sul possesso e mini partite al Patini: il report

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Il Napoli prosegue il ritiro: esercitazioni sul possesso palla e mini partite nella seduta pomeridiana.

Prosegue senza sosta la preparazione del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo l'allenamento svolto in mattinata, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini, dove Massimiliano Allegri e il suo staff hanno continuato a lavorare sugli aspetti tecnico-tattici in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il report ufficiale della SSC Napoli

"Dopo l'allenamento mattutino, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha svolto riscaldamento e una serie di esercitazioni in fase di possesso. Successivamente mini partitine a conclusione della seduta".