Ufficiale Castel di Sangro day 4, il report della seduta mattutina: squadra divisa in gruppi

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Il report ufficiale pubblicato dal Napoli in merito all'allenamento mattutino svolto stamattina dagli azzurri a Castel di Sangro.

Quarto giorno di allenamenti in quel di Castel di Sangro per il Napoli, che anche stamattina ha lavorato agli ordini di Massimiliano Allegri. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

La squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha svolto una prima parte di sessione in palestra e a seguire esercitazioni in campo sulla fase difensiva. Il secondo ha lavorato in palestra e successivamente ha effettuato esercitazioni in fase offensiva".