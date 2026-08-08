Napoli-Celta Vigo, buon primo tempo: decide Di Lorenzo al 45'
Castel di Sangro 2026, l'analisi del primo tempo di Napoli-Celta Vigo
Buon primo tempo del Napoli, soprattutto nella fase iniziale della gara, chiudendo in vantaggio per 1-0 al 45'. Decide per ora la rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo, di testa su situazione di palla inattiva su una punizione dalla sinistra. Il capitano in finale di tempo ha sfiorato anche la doppietta, mandando sulla traversa un tentativo dal limite.
Un Napoli anche travolgente a tratti, ma che poi per alcune fasi ha abbassato il blocco ed ha subito il palleggio del Celta Vigo. Una scelta, evidentemente, nonostante l'inerzia a proprio favore, di abbassare il baricentro sugli attacchi (pochi) del Celta Vigo, privo di diversi titolari e che non è riuscito ad innescare la solita costruzione e pressione alta.
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