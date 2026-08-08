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Napoli-Celta Vigo, ospite speciale al Patini: a bordocampo c'è Maradona Jr
Maradona Junior ospite speciale del Napoli al Patini per l'amichevole contro il Celta Vigo.
Tutto pronto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per la seconda amichevole internazionale del Napoli nel ritiro precampionato in Abruzzo. Gli azzurri scenderanno in campo alle 21 contro il Celta Vigo, in un nuovo test utile per proseguire la preparazione e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.
Napoli-Celta Vigo, Maradona Junior ospite speciale della SSC Napoli
Sugli spalti del Patini ci sarà anche un ospite speciale della SSC Napoli. Presente a Castel di Sangro Diego Armando Maradona Junior, invitato dal club azzurro ad assistere alla sfida contro il Celta Vigo. Una presenza particolarmente significativa per il legame indissolubile tra la famiglia Maradona, il Napoli e la città. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Abruzzo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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