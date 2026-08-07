Live Castel di Sangro, day 8: seduta pomeridiana, in gruppo Neres e De Bruyne

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19.15 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per il normale notiziario ed anche per l'evento in Piazza a Castel di Sangro con quattro azzurri che risponderanno alle domande dei tifosi.

19.05 - Chiusura con calci di rigori, partecipano Giovane, Alisson, Vergara e Lucca

18.50 - Tutto il lavoro in gruppo col pallone anche per Gilmour, ormai pronto a far parte anche del prossimo test amichevole.

18.40 - Ora la partitella è su trequarti di campo sotto una leggera pioggia.

18.30 - La squadra che talvolta sviluppa col 3-4-2-1 può rappresentare anche il Celta che ha affrontato così il Sassuolo.

18.25 - Ora si rimescolano le carte e gli azzurri passano in verde schierandosi 4-3-3.

18.20 - Assente Beukema che prosegue il lavoro differenziato.

18.10 - In verde: Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson, probabilmente la formazione di domani contro il Celta Vigo. Negli azzurri invece una sorta di 3-4-2-1: Meret; Mazzochi, Marianucci, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, De Bruyne, Lang; Vergara, Neres/Giovane in alternanza; Lucca.

18.05 - Breve pausa prima di iniziare l'esercitazione a campo intero

17.50 - Da un lato costruzione dal portiere e quattro mini porte. Nell'altra metà campo partitella a pressione con due mini-porte.

17.40 - Subito lavoro col pallone con la rosa divisa in gruppi per esercitazioni con le mini-porte.

17.35 - Squadre in campo mentre si riempie la tribunetta scoperta. Ci sono regolarmente Rafa Marin, De Bruyne e Neres.

17.30 - Neres e De Bruyne torneranno ad allenarsi in gruppo già questo pomeriggio? Per il brasiliano ieri lavoro atletico con i compagni, l'ultimo step prima di ritrovare il pallone. Anche per il centrocampista belga ieri corsa con i compagni, ma per lui c'è solo da ritrovare la condizione e quindi probabilità di vederlo subito in campo col pallone sono molto più alte. Sul fronte recuperi, da segnalare ieri anche il rientro di Rafa Marin e Scott McTominay che avevano saltato il test con l'Osasuna.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiano dell'ottavo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.