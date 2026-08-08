Ufficiale Napoli-Celta Vigo, De Bruyne parte dalla panchina: Neres e Beukema ancora out

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De Bruyne parte dalla panchina contro il Celta Vigo, ancora out Neres e Beukema.

Novità di formazione per il Napoli in vista dell'amichevole contro il Celta Vigo, secondo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Kevin De Bruyne partirà dalla panchina, con il tecnico azzurro che ha scelto inizialmente Anguissa, Lobotka e McTominay per comporre il centrocampo. Il belga sarà dunque a disposizione e potrà trovare spazio nel corso della gara.

Napoli-Celta Vigo, Neres e Beukema non saranno della partita

Restano invece fuori David Neres e Sam Beukema, che non prenderanno parte alla sfida del Patini. Due assenze per il Napoli nel test contro gli spagnoli, col brasiliano che solo ieri si è aggregato al gruppo dopo vari allenamenti differenziati. Di seguito gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri: Meret, Contini, Pugliese, Garofalo, Marianucci, Gilmour, De Bruyne, Cheddira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Oberetin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Spinazzola, Lang, Folorunsho.