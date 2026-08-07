Ufficiale Castel di Sangro, lavoro tattico al Patini: il report della SSC Napoli

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Napoli, allenamento a Castel di Sangro: Neres lavora parzialmente con il gruppo azzurro.

Il Napoli è tornato ad allenarsi nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, proseguendo la preparazione in vista dell'amichevole di domani sera contro gli spagnoli del Celta Vigo.

Il report ufficiale della SSC Napoli

"Gli azzurri si sono allenati nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha svolto riscaldamento e una serie di costruzioni con sviluppi in fase offensiva. A seguire esercitazioni in fase difensiva e partitina finale. Neres ha svolto parte della sessione con la squadra".