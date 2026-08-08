Foto Napoli-Celta Vigo, corteo ultras al Patini: striscioni contro ADL e messaggio alla squadra

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Curva A e Curva B a Castel di Sangro: corteo, striscioni e messaggi al Napoli.

Corteo dei tifosi organizzati del Napoli a Castel di Sangro in direzione dello stadio Teofilo Patini. Dopo aver intonato diversi cori all'uscita del viale che conduce all'Aqua Montis, i gruppi di Curva A e Curva B si sono radunati all'esterno dell'impianto per manifestare il proprio sostegno alla squadra azzurra. Nel corso dell'iniziativa è comparso anche un messaggio rivolto al presidente Aurelio De Laurentiis: "Rotonda Diaz: ADL, l'ultras non è l'antagonista / è da sempre con la gente l'unico protagonista".

Gli ultras spiegano il mancato incontro con la squadra: striscione per il Centenario

I gruppi organizzati hanno inoltre diffuso un volantino per spiegare le ragioni della loro presenza al Patini e il motivo per cui, a differenza degli anni precedenti, non incontreranno direttamente la squadra: "Come accade oramai da molti anni, il movimento ultras delle curve di Napoli, in occasione del ritiro precampionato, raggiunge le località preposte per porgere un saluto alla squadra ed un benvenuto ai nuovi arrivati, con messaggi di sostegno e cori motivazionali. Stranamente quest’anno, senza un motivo plausibile, il presidente ha vietato questa possibilità. Il suo parere ci interessa poco. Abbiamo onorato ugualmente l’impegno di far giungere un messaggio di supporto ai ragazzi che indossano la nostra maglia e, nell’occasione, abbiamo ribadito anche a loro che essa appartiene alla sua gente e a nessuno più. Curva A - Curva B".

All'esterno dello stadio è stato infine affisso uno striscione di incitamento in vista dell'inizio della nuova stagione: "Il Centenario va ancora di più onorato, Assaltiamo coppe e campionato" - Curva A e Curva B.