Foto Napoli-Olympiacos, scambio di maglie tra dirigenze: per i greci due volti noti in Serie A

Tutto pronto per Napoli-Olympiacos, ultima amichevole di pre-campionato per i campioni d'Italia. Durante la fase di riscaldamento scambio di maglie tra le dirigenze dei due club. Per il Napoli presenti il direttore sportivo Giovanni Manna e il Dg Area Business Tommaso Bianchini, per i greci gli ex calciatori e attuali dirigenti Christian Karembeu, ex centrocampista della Sampdoria e Darko Kovacevic, ex attaccante di Juve, Lazio. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati a Castel di Sangro.