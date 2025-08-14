Foto
Napoli-Olympiacos, scambio di maglie tra dirigenze: per i greci due volti noti in Serie A
Tutto pronto per Napoli-Olympiacos, ultima amichevole di pre-campionato per i campioni d'Italia. Durante la fase di riscaldamento scambio di maglie tra le dirigenze dei due club. Per il Napoli presenti il direttore sportivo Giovanni Manna e il Dg Area Business Tommaso Bianchini, per i greci gli ex calciatori e attuali dirigenti Christian Karembeu, ex centrocampista della Sampdoria e Darko Kovacevic, ex attaccante di Juve, Lazio. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati a Castel di Sangro.
Ritiro Napoli
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
