Partenza a razzo con Super KDB! Prove tattiche nella ripresa

Nel terzo test amichevole di Castel di Sangro, il Napoli vince 3-2 contro gli spagnoli del Girona. I campioni d'italia partono alla grande e nel giro di 23' si portano avanti 3-0, protagonista indiscusso il fuoriclasse belga Kevin De Bruyen.

L'ex City prima serve la palla del vantaggio a capitan Di Lorenzo direttamente da calcio d'angolo, bravo il terzino a deviare di testa in rete sul primo palo. Poi arriva la prima rete e subito dopo anche la prima doppietta in maglia azzurra per KDB. Sul gol del 2-0 troppo facile per il belga spingere in rete dopo l'assist al bacio del connazionale Lukaku. Nel gol del 3-0 un sinistro di controbalzo piega le mani a Gazzaniga e fa esultare tutto il Patini. Il Napoli si rilassa troppo e il Girona ne approfitta con il solito eterno centravanti uruguaiano Stuani. Su un ribattuta centrale di Meret porta il Girona sul 3-1 e allo scadere della prima frazione approfitta della marcatura troppo blanda di Rrahmani e brucia il portiere azzurro sul primo palo riaprendo il match sul 3-2.

Ritmi più bassi nella ripresa, nella quale il Girona tiene più palla alla ricerca del pareggio. Ma il Napoli controlla bene e Antonio Conte ne approfitta anche per provare una variante tattica già vista nei giorni scorsi in allenamento. Per un'ora di gioco il Napoli è schierato col classico 4-3-3 con Neres a sinistra, per 15’ della ripresa il tecnico azzurro prova il 4-4-2 con De Bruyne seconda punta e McTominay largo a sinistra già visto in allenamento negli ultimi giorni di ritiro. Infine nei minuti finali torna al 4-3-3 con l’ingresso di Non Lang e Lucca che formano il tridente con Politano.