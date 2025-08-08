Foto Piccolo spavento per KDB, ma continua le partitelle con una fasciatura alla gamba

Nel corso del quadrangolare di partitelle a campo ridotto nel decimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, che ha visto i campioni d'Italia divisi in quattro squadre da 7 uomini, blu, verdi, fucsia e blu, piccolo incidente per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga dopo un contrasto ha accusato noie alla gamba destra, probabilmente per la formazione di un piccolo taglio.

L'ex City è stato prontamente medicato dallo staff medico azzurro con una fasciatura al di sotto del ginocchio destro e ha continuato regolarmente le sfide. Sospiro di sollievo per il fuoriclasse belga, ma anche per tutti i tifosi presenti. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Abruzzo.