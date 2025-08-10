Foto Raddoppia McTominay! Dribbling e colpo da biliardo per il 2-0 azzurro!

vedi letture

Al 22' il Napoli raddoppia con Scott McTominay! Marianucci fa un ottimo lavoro e serve McTominay: dribbling in mezzo a due all'interno dell'area di rigore e tiro a giro vincente del centrocampista scozzese!

