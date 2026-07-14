Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, da venerdì biglietti delle amichevoli in vendita: prezzi, date e diretta tv

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Il Napoli comunica prezzi e modalità di vendita dei biglietti per le amichevoli di Castel di Sangro contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco.

Mentre è tutto pronto a Dimaro per l'arrivo del Napoli per la prima parte del ritiro estivo, anche Castel di Sangro si prepara per ospitare gli azzurri dal 30 luglio al 13 agosto. Dopo la messa in vendita dei biglietti per le amichevoli in Val di Sole, la SSCNapoli ha reso note anche le informazioni per assistere ai test amichevoli che si disputeranno in Abruzzo, contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco. Di seguito la nota ufficiale del club.

Biglietti Amichevoli Napoli Castel di Sangro 2026, prezzi e come acquistarli

I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Club Atlético Osasuna, Real Club Celta de Vigo e Aris Salonicco, saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 17 Luglio 2026 sulla piattaforma online di TicketOne.

Napoli vs Club Atletico Osasuna 05/08/2026 - h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini - acquista qui i biglietti

Napoli vs Real Club Celta de Vigo 08/08/2026 - h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini - acquista qui i biglietti

Napoli vs Aris Salonnico 12/08/2026 - h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini - acquista qui i biglietti

Prezzi biglietti

Tribuna coperta: € 50 - Under 14: € 25

Distinti: € 30 - Under 14: € 14

Curve € 20 - Under 14: € 10

Dove vedere amichevoli Napoli Castel di Sangro 2026 in tv e streaming

Le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay-Per-View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Le modalità d'acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.